Festa patronale, nei tre giorni controlli straordinari dei Carabinieri per le vie cittadine

Stretta sulla Malamovida a Barletta, in particolar modo nelle vie del centro storico nel weekend del 9-1-11 luglio, in occasione dei festeggiamenti per la locale festa patronale, occasione straordinaria di ritrovo per moltissimi giovani, per lo più barlettani ma anche provenienti dalle vicine cittadine di Cerignola, Trani, Andria e Bisceglie.

L’impegno dei militari dell’Arma si è fatto in queste giornate ancor più intenso, proprio per scongiurare eventuali criticità di ordine pubblico, garantendo il regolare svolgimento dei festeggiamenti, particolarmente attesi dalla comunità.

In modo particolare i Carabinieri hanno innalzato il livello di attenzione, predisponendo una vera e propria task force dedicata per assicurare un divertimento responsabile e sicuro. In tale ambito sono state le donne e gli uomini della locale Compagnia ad effettuare, anche nello scorso weekend, un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto della cosiddetta Malamovida e a tutti quei fenomeni di degrado e turbativa dell’ordine pubblico nelle vie cittadine.

Sono state pianificate e predisposte alcune pattuglie appiedate, cosiddetto Carabiniere di quartiere, e altre con autovetture di servizio, prevedendo tra l’altro anche l’utilizzo della Stazione mobile dell’Arma. Nelle tre serate di festa, i militari della Stazione di Barletta, insieme ai colleghi della sezione radiomobile hanno presidiato le vie dove insistono la maggior parte dei locali che fino a notte inoltrata vedono tra gli avventori giovani del posto e non solo.

Le pattuglie che hanno effettuato i posti di controllo sulle vie principali di arrivo al centro storico e di uscita dalla città al termine della serata utilizzando l’etilometro. Al termine del servizio, proseguito ininterrottamente per tutto l’arco delle tre serate, i Carabinieri hanno identificato circa 50 persone e controllato 30 autovetture; Sono state effettuate numerose perquisizioni e controlli anche ai locali, al fine di garantire il rispetto delle normative. I servizi, nei locali e nelle aree cittadine interessate dalla Movida, continueranno senza sosta anche nelle prossime settimane.