Forza Italia Puglia: “Buon lavoro alla nuova Giunta di Barletta”

"É operativa la nuova Giunta comunale di Barletta e facciamo i migliori auguri di buon lavoro al sindaco Cannito e agli assessori. Forza Italia ha un ruolo importante, con i suoi neo assessori Pierpaolo Grimaldi e Caterina Gianfrancesco: siamo certi che lavoreranno con spirito di abnegazione, dimostrando competenza e impegno incessante per il bene della città, tenendo alta la bandiera dei valori del nostro partito. In bocca al lupo anche a Marcello Lanotte, candidato a presiedere l’assemblea cittadina, che saprà essere fedele interprete del suo ruolo con la terzietà ed imparzialità richiesta. Oggi è un giorno importante, è l’avvio di una stagione nuova per Barletta e Forza Italia lavorerà con i suoi assessori e i suoi consiglieri, con tutta la sua squadra, avendo sempre lo sguardo attento ai bisogni dei cittadini e con una visione chiara di rilancio della città. Buon lavoro".

Argomenti