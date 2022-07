XII edizione della Ciemme Vivi Barletta, venerdì la presentazione

Venerdì 15 Luglio, alle ore 10,30 presso la sede dell'Azienda CIEMME ALIMENTARI di Barletta in Via Foggia 28, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione della XII^ edizione della CIEMME VIVI BARLETTA, gara podistica agonistica e amatoriale, in cui correre o camminare sulla distanza dei 5 o 10 km tra Mito, Storia e Arte. Si svolgerà Domenica 17 luglio alle ore 19.00 con partenza retro Cattedrale, zona Castello.

Torna, dopo 3 anni di sospensione, a causa della pandemia, di corsa e di notte. Parteciperanno atleti agonisti provenienti da tutto il meridione d 'Italia per la Gara- Corripuglia di 10 km. competitiva e tantissimi runners della domenica, che per la prima volta prenderanno parte ad un evento podistico organizzato sulla distanza di 5 o 10 km. non competitiva. Iscrizioni aperte a tutti i cittadini, compilando l'apposito modulo.

La CIEMME VIVI BARLETTA sarà tra l'altro valevole quale classifica oltre che del

– Campionato Corripuglia, anche una Classifica speciale per donatori Fratres,

– Classifica Gruppo di amici più numeroso

( Palestra – Scuola – Parrocchia – Azienda, ecc.)

La CIEMME VIVI BARLETTA e' organizzata dalla ASD BARLETTA SPORTIVA che si sta sempre più confermando quale bella realtà del mondo podistico e associativo Locale e Nazionale, il cui obiettivo resta il motto

" MENS SANA IN CORPORE SANO".

CIEMME ALIMENTARI, Azienda Barlettana di prestigio, presente e sensibile alla promozione del sociale e dello sport del nostro territorio.

La nostra "mission" è promuovere la nostra bellissima Città di Barletta e, fare in modo che anche una gara podistica possa rappresentare un ottimo strumento di crescita sociale, economico e culturale.

Più siamo, meglio stiamo.