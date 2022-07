Ancora paura nel quartiere Settefrati: divampato un incendio

Ancora attimi di terrore nel quartiere Settefrati: dopo l’esplosione in via Boggiano, verso le 22.15 di questa sera è divampato un incendio in via Beato Paolo da Barletta, a pochi passi dall’ospedale vecchio.

Dalle prime sommarie ricostruzioni sembrerebbe esserci stato uno scoppio di un contatore dell’enel. Bisognerà attendere voci ufficiali per conoscere il reale motivo dell’incendio.

Sul luogo sono prontamente intervenuti il personale del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia.

Seguiranno aggiornamenti.