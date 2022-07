Il consigliere Gianluca Gorgoglione: «Buon lavoro alla Giunta Cannito»

“Con la nomina della nuova giunta comunale, si comincia oggi a lavorare a un ciclo nuovo per Barletta. Al sindaco Cannito e ai suoi assessori gli auguri di un proficuo lavoro”. È quanto dichiara Gianluca Gorgoglione, consigliere comunale più suffragato della lista civica “Mino Cannito Sindaco”, a seguito del varo del primo esecutivo del Cannito bis.

“Barletta riparte da una giunta molto giovane e dinamica, con le giuste professionalità alle deleghe maggiormente strategiche per la città. Cannito ha dimostrato di essere coerente con quanto raccontato in campagna elettorale. Il cambiamento non è più mera propaganda ma oggi trova conferma nei fatti”.

“Rivolgo, infine, un particolare in bocca al lupo ai due componenti della giunta di riferimento della mia lista: l’Avv. Giuseppe Dileo, vice-sindaco con deleghe all’Istruzione, alle Attività Produttive, al Distretto Urbano del Commercio, alla Z.E.S. (Zona Economica Speciale), al Personale e al PNRR (Istruzione e Ricerca) e la Dott.ssa Anna Maria Riefolo, assessore alla Transizione Ecologica, all’Ambiente, all’Igiene Urbana, al Verde Pubblico, al Decoro e Arredo Urbano e al PNRR (Rivoluzione verde e Transizione Ecologica)”.

“Mi piace rimarcare la grande maturità mostrata, ancora una volta, dall’intera coalizione, da partiti e civiche, al fine di comporre in tempi rapidi la squadra di governo. Dopo i nove mesi di commissariamento della città e la grande fiducia che ci hanno tributato i barlettani era importante dare un segnale forte e partire subito. Ora abbiamo il dovere di recuperare il tempo perso dalla politica del passato, di ridonare serenità e stabilità ai nostri concittadini ma soprattutto di rilanciare Barletta”.