Violenta esplosione in via Boggiano

Una violenta esplosione si è verificata intorno alle 19.30 di oggi in via Boggiano, ad angolo con via Canne, nel quartiere Settefrati. Ancora ignote le cause che hanno determinano lo scoppio che ha sventrato un vano al piano terra di un palazzo, anche se sembrerebbe che il tutto sia partito da una cabina elettrica.

Sul posto, al momento, ci sono i vigili del fuoco, i carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale.

Sul luogo dell’esplosione si è recato anche il sindaco di Barletta Cosimo Cannito. Questo quanto pubblicato sui suoi social “I nostri Vigili del Fuoco congiuntamente a tutte forze dell’ordine della nostra città, sono a lavoro al fine di ripristinare la normalità in via Giacomo Boggiano a seguito di un corto circuito. Interrotta l’erogazione di energia elettrica in attesa dei rilievi e della fine degli interventi nel giro delle prossime ore. Fortunatamente, nessun ferito nonostante si tratti di un tratto stradale molto trafficato. La situazione, al momento, è sotto controllo. Il mio abbraccio alle 21 famiglie evacuate”.