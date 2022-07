Convocazione per il consiglio comunale: i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio Comunale è convocato presso la Sala consiliare, ubicata al piano rialzato dell’ex tribunale in via Zanardelli, per il giorno 21 luglio 2022 con inizio alle ore 17,30 in prima convocazione.

Ordine del giorno

Elezioni Amministrative del 12 giugno 2022 – Esame condizione degli eletti, subentri, e convalida (art. n. 41 1° comma del D. L.vo 267/2000); Elezione del Presidente del Consiglio Comunale (art. n.39 del D. L.vo 267/2000 – art. 8 del vigente Statuto comunale); Elezione dei due Vice Presidenti del Consiglio comunale (art. 9 del vigente Statuto comunale); Giuramento del Sindaco (art. n.50, comma 11°, D. L.vo 267/2000 ed art. 7 Statuto comunale); Comunicazione dei componenti della Giunta Comunale (art. n.40, 2° comma, del D. L.vo 267/2000 e dell’art. 7 del vigente Statuto comunale); Elezione Commissione Elettorale Comunale (art. n.41, comma 2°, D. L.vo 267/2000); Nomina della Commissione comunale per la formazione degli Albi dei Giudici Popolari.

I lavori saranno trasmessi in diretta televisiva su Amica 9 TV, emittente di Mediacom srl, Canale 91 del digitale terrestre e in streaming live o on demand all’URL: barletta.videoassemblea.it