On. Titomanlio, incontro sulla donna barlettana membro dell’Assemblea Costituente

L’Associazione Donne Giuriste Italia Sezione di Trani, in collaborazione con la Legambiente e l’Azione Cattolica organizzano un incontro Martedì 19 luglio ore 19.30, presso i giardini Baden Powell Via Leonardo da Vinci: “Racconto e lettura. Pagine di Vita. On. Vittoria, Anna Sterpeta Titomanlio, Membro dell’Assemblea Costituente”.

«I giardini di Via Leonardo da Vinci – scrive in un comunicato l’avv. Anna Chiumeo, presidente dell’Associazione Donne Giuriste Italia sezione di Trani – lungamente dimenticati, come tutti gli spazi verdi di questa città, hanno iniziato solo recentemente ad essere nuovamente frequentati grazie al volontariato degli iscritti della Legambiente, dei Boy Scout e dei giovani dell’Azione Cattolica. Di qui l’idea di organizzare questo evento parlando di un’altra grande dimenticanza di Barletta. L’on Vittoria Titomanlio una delle 21 madri della Costituzione, nata nella nostra città e vissuta fino ai 18 anni. L’Onorevole nella sua attività non ha mai dimenticato la nostra città. Ma la città ha dimenticato Lei Il 2017, con delibera di giunta n.178 del 31 agosto fu individuata una strada nella zona nuova fra Via Vitantonio Lattanzio e Carlo Ettore Borgia, a cui è stato dato il nome, appunto di Vittoria Titomanlio. Ma a tutt’oggi il Comune non ha trovato il tempo di porre un’asta con il nome che identifica la strada. Di qui la nostra iniziativa che ha la finalità da un lato di porre all’attenzione i Giardini Baden Powell, e dall’altro far conoscere la nostra illustre concittadina».