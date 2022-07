Eletta a Barletta la “Miss mamma italiana”. Proseguono le selezioni

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2022”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 29° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Giovedì 14 luglio, nella splendida location di “Villa Petrina” a Barletta, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2022”. Venti le mamme partecipanti che, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche a loro scelta.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione ANNA LO RUSSO 33 anni, libera professionista, di Ruvo di Puglia (BA), mamma di Giuseppe di 16 mesi. La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a LIDIA TAVOLARI, 52 anni, casalinga, di Bari, mamma di Francesco e Giulia, di 26 e 10 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni), è andata a WILMA DE FEUDIS, 62 anni, impiegata, di Bisceglie (BA), mamma di Michele ed Ettore, di 36 e 32 anni.

Queste le altre Mamme che, insieme ad Anna Lo Russo, parteciperanno alle Pre Finali del concorso (fascia di età dai 25 ai 45 anni), in programma dal 5 al 10 settembre a Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola:

“Miss Mamma Italiana Eleganza” THAIS RODRIGUEZ, 40 anni, barista, di Altamura (BA), mamma di Cristian e Daniel;

“Miss Mamma Italiana Dolcezza” DINA CARDONE, 31 anni, casalinga, di Barletta, mamma di Savio;

“Miss Mamma Italiana Radiosa” VINCENZA MANGINO, 32 anni, hostess di eventi, di Andria, mamma di Cristian, Nicolas ed Esmeralda;

“Miss Mamma Italiana Sprint” LUCIA VENDOLA, 45 anni, casalinga, di Terlizzi (BA), mamma di Vito, Giovanni, Alessandro e Davide.

Queste invece le Mamme premiate per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni) ed “Evergreen” (dai 56 anni a salire):

“Miss Mamma Italiana Gold Fashion” MARILENA SALAMINO, 53 anni, onicotecnica, di San Giorgio Jonico (TA), mamma di Clarissa e Christian;

“Miss Mamma Italiana Gold Glamour” GIUSY AMATULLI, 46 anni, commerciante, di Polignano a Mare (BA), mamma di Nicola e Rebecca;

“Miss Mamma Italiana Gold in Gambe DOMENICA CRISAFI, 51 anni, impiegata, di Carosino (TA), mamma di Emanuele;

“Miss Mamma Italiana Gold Solare” LOREDANA ZACCARO, 52 anni, imprenditrice di Valenzano (BA), mamma di Angelo ed Asia Pia;

“Miss Mamma Italiana Gold Sorriso” ANNA COLACICCO, 52 anni, insegnante, di Polignano a Mare (BA), mamma di Deborah ed Alessandro;

“Miss Mamma Italiana Gold Simpatia” a pari merito DOMENICA GARGANO, 51 anni, casalinga, di Bari, mamma di Margherita e Giovanni e RITA RUBINI, 55 anni, casalinga, di Ortanova (FG), mamma di Antonia, Gaetano e Gianluigi;

“Miss Mamma Italiana Evergreen Romantica” ROSA D’ELIA, 58 anni, casalinga, di Bari, mamma di Anna ed Alessandra.

L’evento è stato presentato da Lucia Dipaola. Ospiti d’onore le Mamma vincitrici del concorso delle passate edizioni.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it