Iniziati i lavori per la demolizione dell’ex casello ferroviario di via Andria

Sono iniziati questa notte i lavori di demolizione dell’ex casello ferroviario in via Andria. Ad annunciare l’avvio della nuova opera il sindaco Cosimo Cannito.

«Da oggi – ha spiegato – l’impresa appaltatrice dei lavori procederà alla demolizione dell’ex casello ferroviario al km 594+841 della linea Foggia-Bari, in via Andria, e al km 69+047 della linea Ferrotramviaria Bari Nord, in via Vittorio Veneto. Le attività rientrano nell’ampio progetto di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) di superamento dei passaggi a livello di Barletta. L’intervento si protrarrà sino alle prime luci di sabato 23 luglio e sarà eseguito esclusivamente nelle ore notturne, dalle 22 alle 6, essendo per inderogabili esigenze di sicurezza richiesto il blocco della circolazione ferroviaria. Le operazioni di cantiere comporteranno, come prevedibile, emissioni rumorose che il rispetto delle vigenti prescrizioni di Legge da parte dell’impresa appaltatrice (l’utilizzo di barriere acustiche, ad esempio, finalizzate alla mitigazione dei livelli di rumorosità), punta a minimizzare. La regolare bagnatura preventiva del manufatto servirà invece a contenere la dispersione di polveri».

