TEDxBarletta, ottenuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo

Tedx Barletta

Quarta edizione per il TEDxBarletta che quest’anno vanta l’alto patrocinio del Parlamento europeo che si aggiunge a quelli già ottenuti da Comune di Barletta e Regione Puglia, Assessorato alla Cultura e al Turismo.

Gli eventi che possono beneficiare del patrocinio del Parlamento europeo devono presentare una chiara dimensione europea, in particolare evidenziare il ruolo e il contributo dell’Istituzione nel settore in cui opera, e avere un livello qualitativo elevato nonché una risonanza considerevole.

Una particolare attenzione alla misura in cui l’evento sensibilizza in merito alla democrazia parlamentare europea e promuove una cittadinanza europea attiva, i diritti fondamentali, la parità di genere, la non discriminazione e l’inclusione sociale. “Siamo molto felici e onorati di aver ottenuto il patrocinio del Parlamento europeo” dichiara Elio Enrico Palumbieri, Organizzatore e Licensee TEDxBarletta, “questo riconoscimento dimostra come i valori trasmessi ogni giorno dal lavoro di tutto il team TEDxBarletta siano valori condivisi, internazionali e di grande impatto sociale e culturale, in due parole: valori europei”.

A comprova dell’impegno profuso da tutti i volontari e della qualità degli eventi TEDxBarletta, l’Associazione Culturale Idee da Diffondere ha vinto il finanziamento della Regione Puglia Custodiamo la Cultura. “Dopo quattro anni di lavoro e dedizione costanti abbiamo deciso di partecipare ad un bando di questa importanza in quanto abbiamo raggiunto una maturità dal punto di vista organizzativo e progettuale”

Le energie e le attenzioni dell’associazione oggi sono volte sì verso l’imminente nuovo evento TEDxBarletta per l’edizione 2022 ma anche e soprattutto alla diffusione della cultura della condivisione attraverso il volontariato e la potenza del networking “Questi prestigiosi riconoscimenti ci danno sempre più forza nel perseguire gli scopi sociali, crediamo che il cambiamento debba partire dai più giovani – Afferma Elio Palumbieri – e TEDxBarletta è una possibilità nelle mani di tutti i ragazzi, come sempre le porte della nostra associazione sono aperte a nuovi volontari da integrare nel team organizzativo!”

Cos’è TED?

TED (Technology Entertainment Design) sono una serie di conferenze organizzate da Sapling Foundation, una organizzazione privata non-profit statunitense, nata nel 1984 negli USA, nella Silicon Valley.

Cos’è TEDx?

TEDx è un programma lanciato da TED dove la “x” sta a indicare un evento organizzato in modo indipendente, che si propone di far vivere localmente un’esperienza simile a quella che si vive partecipando a una conferenza TED. Agli eventi TEDx presentazioni dal vivo, performance artistiche e proiezioni di video tratti dai TED Talks sono combinati per stimolare il dialogo tra i partecipanti e accrescere la community. Le Conferenze TED forniscono il modello guida generale per l’organizzazione degli eventi TEDx, ma i TEDx, incluso TEDxBarletta, sono realizzati in modo indipendente.