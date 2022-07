È di Barletta la pizza più buona della Finlandia

Nel sud della Finlandia, a Porvoo, si mangia un po’ di Barletta grazie al pizzaiolo Vincenzo Cirillo, da un anno nella città a 50 km da Helsinki.

Non chiamatela semplicemente pizza: i preparati del barlettano hanno ampiamente conquistato la critica gastronomica locale, che ha riferito di come nella Trattoria Nonna Sophia si mangino pizze con “condimenti di alta qualità e combinazioni di sapori fantasiosi”. In pochi mesi di apertura, il ristorante di Mika Gehör, grazie al prezioso lavoro di Cirillo, ha raggiunto il suo obiettivo: offrire la migliore pizza di tutta la Finlandia.

Una storia, la sua, che parte da lontano. «La pizza – ci ha raccontato – è sempre stato il mio piatto preferito fin da bambino. Dopo aver lavorato come cameriere prima e poi come responsabile di sala, nel 2017 ho deciso di stravolgere la mia vita iniziando a frequentare un corso per pizzaiolo di una nota pizzeria di Barletta».

I risultati sono stati fin da subito eccezionali: gli impasti di Cirillo sono stati fin da subito apprezzati dai suoi clienti, meno dagli imprenditori i quali ha lavorato.

«Ho deciso di andare via dalla mia città – ha continuato – soprattutto per motivi lavorativi. Come spesso si sente, in Italia capita spesso di lavorare il doppio delle ore previste dal contratto senza uno stipendio extra».

Spiacevoli situazioni che non sono presenti in Finlandia, dove ogni minuto in più di fatica viene riconosciuto e pagato.

L’appagamento lavorativo ottenuto nel nord Europa ha permesso al pizzaiolo barlettano di specializzarsi sempre di più. «Il mio impasto – ha spiegato – non nasce dal caso, ma da uno studio ben curato in cui gli ingredienti si equilibrano bene. Dopo aver studiato le basi della chimica e della fisica, tendo a preparare un un impasto digeribile per la maggior parte delle persone».

Alla qualità delle sue pizze ha aggiunto anche l’esteticità: «I condimenti delle mie pizze – ci ha tenuto a specificare – sono frutto di un altro approfondito studio tra gusti italiani e finlandesi».

Nonostante le grandi soddisfazioni ottenute in Finlandia, il rientro nella propria città non è escluso. «L’idea di tornare a Barletta – ha concluso – ci sarebbe, ma con un locale tutto mio».