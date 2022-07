Italia Nostra: appello al Presidente Mattarella per fermare i concerti di massa nei siti di interesse naturalistico

Italia Nostra ha mandato un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché intervenga per valutare il fenomeno dei concerti di massa nei siti di rilevante interesse naturalistico.

Nell’appello si dichiara testualmente: “Tali eventi e le modificazioni che comportano vengono presentati come si trattasse di fatti inevitabili, a cui fare seguito, eventualmente, con le “compensazioni” ambientali. Un meccanismo che offende e degrada la storia millenaria del nostro Paese, i suoi tratti distintivi ed un ricchissimo e sedimentato patrimonio comune di biodiversità che ancora si conserva proteso sul Mare Nostrum. Il nostro patrimonio pubblico non è e non può essere bene “usa-e-getta”, asservito al mercato. Il danno per l’ambiente è sempre grave e promuove l’incoscienza dei numerosi partecipanti, e non contribuisce certo a maturarne la coscienza e la responsabilità verso la gravità dei problemi dell’ecosistema.”

Pertanto, l’associazione si rimette alla valutazione del Presidente Mattarella, per trovare i modi migliori per gestire il fenomeno e promuovere adeguati provvedimenti normativi.