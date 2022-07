“Lotta alle zanzare”, calendario di interventi ancora più fitto

A seguito di numerose richieste di intervento attinenti al contenimento della popolazione di zanzare sul territorio, il cui aumento è anche dovuto alle eccezionali condizioni climatiche che hanno investito l’intera penisola, si è inteso rendere ancora più fitto il calendario di interventi già previsti relativi alla disinfestazione adulticida su tutto il territorio di Barletta.

Tale attività è disposta dall’Amministrazione comunale d’intesa con la Asl Bt in pieno rispetto delle normative vigenti in termini di impatto ambientale. Tale azione è prevista dalle ore 00.30 alle ore 06.30 nelle varie zone cittadine come da calendario allegato.

«Abbiamo intercettato una richiesta crescente di intervento da parte della cittadinanza. Prontamente Bar.S.A. S.p.A. e Amministrazione comunale si sono mossi per degli interventi mirati». Così la precisazione dell’amministratore unico di Bar.S.A. S.p.A. avv. Michele Cianci che continua: «L’intesa con il sindaco Cannito ci ha permesso di mettere subito in azione l’attività di disinfestazione anticipando interventi già calendarizzati a beneficio di tutti. Continueremo a monitorare la situazione su tutto il territorio di barletta – conclude Cianci».

Il calendario:

• Giovedì 21 luglio – Centro storico, Santa Maria, Santuario

• Venerdì 22 luglio – Settefrati, Fiumara

• Sabato 23 luglio – Patalini

• Lunedì 25 luglio – Borgovilla, Montaltino, La Boccuta

Si avvisa la cittadinanza di tenere le finestre e balconi chiusi nelle ore e zone previste.