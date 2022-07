Con 29 voti favorevoli e 3 schede bianche, Marcello Lanotte è il nuovo presidente del consiglio comunale.

«È con leale emozione – ha dichiarato Lanotte – che vi rivolgo questo saluto. Ringrazio quanti mi hanno dato fiducia e coloro che hanno ritenuto, per motivi politici, non farlo. Sarebbe ipocrita non dichiararmi di parte, ma voglio rassicurare ciascuno di voi che è in me radicata la volontà di rispettare il bene della città».

La sua elezione è avvenuta in seguito ad alcune dichiarazioni dei consiglieri di opposizione Damato, Doronzo e Cascella, che avevano sottolineato l’importanza del ruolo di presidenza.

«Noi come gruppo consiliare – si è espresso Damato – riteniamo in questo momento particolare e in questo voto così importante di lasciarlo alla libera coscienza di ciascun consigliere facente parte del gruppo».

«Voteremo – ha dichiarato Doronzo – scheda bianca sul presidente del consiglio comunale, nonostante sappiamo già che sarà eletto dalla maggioranza».

«Mi aspettavo – ha concluso la Cascella prima del voto – che la candidatura di Marcello Lanotte venisse sostenuta da maggiori dichiarazioni».

Dopo la nomina di Lanotte, si sta ora votando per il secondo punto all’ordine del giorno: l’elezione dei due Vice Presidenti del Consiglio comunale.