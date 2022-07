IL FATTO Tragedia tra Trani e Barletta: trascinato dal treno, perde la vita un uomo Sul posto gli uomini della Polizia Ferroviaria e responsabili Rete Ferroviaria Italiana La Redazione Incidente sui binari, stazione di Trani

Nella mattinata del 21 luglio un uomo è stato coinvolto in un incidente ferroviario tra Trani e Barletta, direzione Foggia. Non è chiara la dinamica che sarà ricostruita dagli uomini delle forze di polizia che stanno ascoltando testimonianze. L’uomo sarebbe rimasto incastrato in fase di salita o discesa dal mezzo ed è stato trascinato dal convoglio per diverse decine di metri: il corpo sarebbe stato ritrovato in zona Trani nord. Ritardi su tutta la tratta ferroviaria di oltre 90 minuti.