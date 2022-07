In memoria di Bud Spencer, a Barletta i ricordi di Leonardo Pieraccioni e Jerry Calà

Cristina Pedersoli Cristina Pedersoli

Anche un divertentissimo Leonardo Pieraccioni, con le sue esilaranti battute e inedite citazioni in diretta video via Skype dalla sua casa di Firenze, e la testimonianza telefonica dal set in vivavoce di Jerry Calà con le memorie della sua lunga carriera dai Gatti di vicolo miracoli e dintorni.

Come promesso e mantenuto dalla vigilia dal critico cinematografico barlettano Carlo Gentile (Sncci) curatore in remoto da Roma con contributi riscoperti dagli archivi di mezzo mondo: ecco i due grandi ospiti dal mondo del cinema italiano a “Metti una sera d’estate con… Bud Spencer. Omaggio di Barletta all’ultimo Fieramosca sul grande schermo” svoltosi sabato 23 luglio nell’elegante storico lido “Il Brigantino” della Famiglia Nigro dal 1938, litoranea di levante.

L’appuntamento é stato promosso dal Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia ODV e dall’Archeoclub d’Italia APS Sede storica di Canne della Battaglia Barletta – Enti di Terzo Settore – grazie al generoso sostegno di EDS Sabino Dicataldo Impianti nel quarantesimo della sua fondazione come Azienda leader sul panorama dell’imprenditoria territoriale ed il Patrocinio ufficiale del Comune di Barletta.

La serata evento, condotta per oltre due ore dal giornalista Nino Vinella per la platea degli invitati, si è snodata ricca di curiosità e di spunti anche molto spettacolari grazie soprattutto alla presenza-cameo di Cristiana Pedersoli, figlia dell’attore napoletano, scultrice e scrittrice, operosa nel sociale e nella solidarietà: una partecipazione davvero straordinaria in considerazione del fatto di essere lei l’autrice del libro “Bud Spencer. Una montagna per Papà” (Giunti Editore, 2020) del quale ha raccontato (emozionandosi ed emozionando) aneddoti e retroscena del suo rapporto con un genitore davvero colossale da ogni punto di vista. Ad affiancarla, Marco Sonseri e Roberto Lauciello, fumettisti e co-autori dell’ultimissimo libro dedicato a Bud Spencer ovvero la sua vita e la sua carriera narrata come “graphic novel” a fumetti (Renoir Comics, 2021) in un delizioso volume che ripercorre le tappe fondamentali col gusto del disegno e del racconto per immagini.

L’appuntamento ha proseguito e temporaneamente concluso le attività avviate a metà dicembre col patrocinio della gestione commissariale nel Comune di Barletta per il 45° del film “Il soldato di ventura” (1976, regia di Pasquale Festa Campanile) interpretato da Bud Spencer nei panni di un Ettore Fieramosca storicamente inattendibile ma che piacque molto al pubblico, con un cast internazionale a Lucera, l’esposizione nella Cantina della Sfida dell’armatura originale indossata durante le riprese, l’emissione di uno speciale annullo filatelico e la cartolina celebrativa a cura di Poste Italiane.

Nel saluto finale dell’assessore alla cultura e turismo Oronzo Cilli la promessa e l’impegno dell’Amministrazione comunale per una ulteriore tappa di riconoscenza a Bud Spencer in occasione della prossima rievocazione storica della Disfida o di altri appuntamenti da definire in calendario anche per il prossimo 520° anniversario della Disfida il 13 febbraio 2023.

Ad impreziosire la serata il Gruppo storico “I Coronati di Ferrante d’Aragona” negli abiti rinascimentali del tempo di Fieramosca per un tocco di ulteriore fascino e di suggestione d’epoca che hanno fatto dono ai partecipanti della iconica moneta coniata nel 1459 ispiratrice del loro nome associativo e che si richiama all’incoronazione di re Ferrante d’Aragona nella Cattedrale di Barletta. Il servizo d’ordine è stato garantito dai Volontari dell’A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di Stato) sezione di Barletta. Allestimento ed assistenza tecnica a cura di Audio One Service di Renzo Leone. In regia televisiva e post-produzione Gianni Civita. Il banco libri è stato gestito da Mondadori Book Store. A seguire una degustazione light offerta dalla Cantina Sociale di Barletta (Aziende Agricole Associate) a base di vino bianco Malaché e spumante Brio con le monete in cioccolata “Il soldo di Fieramosca” sponsorizzate da Zingrillo.com per il suo ormai prossimo centenario aziendale a settembre prossimo.