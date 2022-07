Successo per la III edizione della serata “Pastasciutta Antifascista”

«La 3° edizione della Pastasciutta Antifascista della Provincia Bat, promossa dall’Anpi Bat, l’ambulatorio popolare, la CGIL BAT, BARLETTA SPORTIVA è stata un grande successo. Più di 150 i protagonisti della grande festa antifascista che nel 1943 segnò il festeggiamento per la caduta del fascismo. Una serata resa possibile dalla grande generosità del Friedrich II location della serata che ha permesso di devolvere il ricavato all’Ambulatorio Popolare di Barletta, con il patrocinio del Comune di Barletta e della Provincia Bat».

A scrivere Antonello Rustico, presidente Anpi Bat, che prosegue: «Una serata impreziosita dalla presenza del nostro concittadino Pasquale Caputo, tornato qualche giorno fa dal lungo viaggio “sulle orme di mio Padre” il quale ha ricevuto dal presidente della Sezione Anpi di Barletta Giuseppe Schiavone la tessera amico dell’associazione, come segno di riconoscimento per aver riportato alla memoria della cittadinanza Barlettana e Provinciale ciò che furono gli Internati Militari Italiani, che per primi dissero di No alla Repubblica di Salò e alle lusinghe dei soldati tedeschi, ma scelsero il confinamento nei Lager, a costo di tanti sacrifici e qualcuno anche della propria vita.

Alla serata hanno partecipato anche due gruppi di scolaresche provenienti dalla Bulgaria e Romania (progetto Erasmus) che si sono esibite in danze tipiche dei loro rispettivi paesi».

Antonello Rustico Presidente Anpi Bat , Roberto Tarantino Presidente onorario Anpi Bat e Cosimo Matteucci Presidente dell’Ambulatorio Popolare e Tonino Rizzi del direttivo della CGIL BAT tracciano dunque con soddisfazione la crescita che anno dopo anno assume il momento della Pastasciutta Antifascista, la quale unisce generazioni di donne e uomini con l’unico intento di ricordare la caduta del fascismo e con il grande sogno di una società solidale e pacificata.

Durante la serata è stato ricordato il sindacalista coordinatore della Camera del lavoro della Cgil di Barletta scomparso prematuramente nelle scorse settimane Franco D’ambra per molte e molti di noi era un punto di riferimento non solo sindacale ma anche umano e fraterno.