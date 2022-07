Avvicendamento Granfrancesco-Crescente, FI: «Figura che adempie a un ruolo strategico per la città»

«Alla luce dell’avvicendamento tra l’Assessore Katia Gianfrancesco, a cui esprimiamo un sentito ringraziamento per l’estrema onestà con cui ha deciso di dimettersi e interrompere la sua esperienza a causa di improrogabili ed intercorsi impegni di lavoro, ed il neo Assessore Antonella Crescente siamo fiduciosi di aver fornito all’Amministrazione comunale una figura in grado di adempiere ad un compito delicato e strategico per la nostra città. Siamo certi che competenza e la passione che accompagnano Antonella, sia nelle esperienze personali che in quelle legate alla cosa pubblica, saranno di supporto a tutta la macchina amministrativa. Siamo certi che, in un’ottica di crescita, il nuovo assessore metterà a disposizione della collettività responsabilità e professionalità. Buon lavoro».

Questa la nota della Segreteria di Forza Italia Barletta e Bat ed il gruppo consiliare di Forza Italia