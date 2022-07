Caracciolo su Jova Beach: “Biglietti omaggio per la politica vadano alle famiglie bisognose”

“A volte anche gli uomini buoni possono ascoltare i consigli di quelli cattivi. Per questo, chiedo al sindaco di donare ai più bisognosi i biglietti omaggio del Jova Beach Party che, in modo sicuramente erroneo e lontano dalla sua volontà, avrebbe destinato a consiglieri comunali, assessori e non sappiamo a chi altro”. Così il consigliere regionale e comunale Filippo Caracciolo.

“Da persona buona qual è – afferma Caracciolo – il sindaco liberatore della città, saprà sicuramente cogliere in tempi brevi (24 ore, magari) l’umile consiglio di una persona “cattiva” come me. Il mio processo di redenzione sulla strada della liberazione di Barletta mi ha portato a immaginare la possibilità di regalare un sorriso alle tante famiglie che, per sopravvivere, sono costrette a rivolgersi alle associazioni riconosciute che si spendono quotidianamente per supportare chi è in idifficoltà. Questo nobile gesto, renderebbe possibile un qualcosa di impossibile, dando la possibilità di prender parte all’evento più atteso dalla città a chi mai avrebbe immaginato di poterlo fare. Sono certo, che una persona buona come il sindaco, non potrà dire di no a questa proposta. A volte, anche i cattivi possono dare buoni consigli”.

Argomenti

