Dario Damiani ricorda il record di Pietro Mennea: «Impresa epica»

28 luglio 1980 Pietro Mennea vinceva l’oro olimpico a Mosca nei 200 metri. «Sono passati 42 anni ma la sua impresa epica resta scolpita nella memoria degli sportivi di tutto il mondo e nel cuore di tutti noi, suoi concittadini. Due anni fa, in occasione del 40esimo anniversario, ho avuto l’onore e il privilegio di ricordare quella vittoria nell’Aula del Senato e ho promosso l’emanazione di un francobollo commemorativo che ha avuto un apprezzamento straordinario in Italia e all’estero» ricorda il senatore di Forza Italia Dario Damiani, da sempre attento e attivo promotore di iniziative locali e nazionali che tengano vivo il ricordo del campione prematuramente scomparso nel 2013. Il folder celebrativo emesso da Poste italiane su sua iniziativa nel novembre 2020 è diventato l’omaggio che il Comune di Barletta dona agli ospiti in occasione di tutte le visite istituzionali.

«Pietro Mennea è amato in tutto il mondo, dagli appassionati di sport ma non solo: perché il senso delle sue imprese va oltre l’agonismo su una pista, è sintesi e metafora perfetta della sua capacità straordinaria di crederci fino in fondo, di non arrendersi mai neanche di fronte all’evidenza di situazioni che sembrano perdute e irrecuperabili, perché la forza di volontà può fare il miracolo. Con quel suo gesto del dito alzato al cielo diventato iconico ha insegnato a tutti a puntare sempre al massimo risultato, qualunque siano le condizioni di partenza; che per ogni avversità c’è una volontà capace di superare ogni ostacolo; che è sempre possibile raggiungere obiettivi grandiosi con fatica e sudore mescolati a talento e passione. Per tutto questo, oggi diciamo ‘Grazie ancora, Pietro!’», conclude il parlamentare barlettano.