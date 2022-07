Reumatologia, confermata la qualità del modello organizzativo

Durante la verifica ispettiva condotta presso l’Unita Operativa Semplice di Reumatologia, l’Ente di Certificazione Internazionale Bureau Veritas ha verificato la piena aderenza del percorso ai requisiti ISO 9001, senza alcuna indicazione di non conformità per il secondo anno consecutivo, riscontrando un modello clinico-organizzativo solido, coerente e conforme alla più recenti linee guida internazionali, imperniato su una gestione multidisciplinare in grado di garantire una presa in carico tempestiva e integrata del paziente in tutte le fasi del percorso e un’offerta terapeutica aggiornata e innovativa. Inoltre, giudicati degni di nota la costante attività di monitoraggio dell’efficacia e dell’appropriatezza del modello clinico-organizzativo attraverso l’utilizzo di numerosi e appropriati indicatori di performance e l’elevato grado di sensibilità, attenzione e partecipazione da parte di tutto il personale sanitario coinvolto nel percorso.