Bus navetta gratuiti per i frequentatori dei lidi di Ponente i giorni del Jova

L’Ente civico ha predisposto un servizio di bus navetta gratuito riservato ai frequentatori dei lidi della litoranea di Ponente. Sarà attivo a Barletta durante la “due giorni” del “Jova Beach”: sabato 30 luglio e domenica 31 luglio.

I bagnanti, lasciando l’auto nel parcheggio antistante l’Ospedale “Monsignor Dimiccoli” in corrispondenza della fermata Ferrotramviaria, potranno servirsene e raggiungere comodamente il Lungomare Pietro Paolo Mennea, dove la circolazione veicolare è sottoposta alle restrizioni richieste dallo spettacolo di Jovanotti.

L’imbarco in direzione spiaggia è previsto ogni 30 minuti dalle ore 9 alle 19 solo dal posteggio dell’ospedale. Discesa in corrispondenza della rotonda stradale di via Luigi Dicuonzo.

Per la risalita il percorso sarà esattamente inverso con capolinea al posteggio, ogni mezz’ora dalle 9.15. Ultima corsa alle 19.15.