Jova Beach Party, Cianci: «Un evento di musica e festa, divertitevi ma rispettate Barletta»

È tutto pronto per la massiva organizzazione del Jova Beach Party 2022, questo weekend a Barletta. L’edizione di quest’anno, ricca di novità, sarà una grandissima festa della musica. La macchina organizzativa messa in moto da Bar.S.A. S.p.A. e Amministrazione comunale sta ultimando gli ultimi ritocchi ma nulla è stato lasciato al caso. Un complesso apparato di viabilità, d’intesa con le forze di Polizia, unito alle dovute ordinanze di ordine pubblico e una impegnativa organizzazione tra i vari enti preposti lasceranno il passo ad una festa pura, ricca di colori, persone e sorrisi con la complicità di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti che probabilmente riuscirà a riportare Barletta “all’ombelico del mondo”.

«Abbiamo cercato di prevedere ogni scenario, ogni possibilità per permettere lo svolgimento più regolare possibile – dichiara l’amministratore unico di Bar.S.A. avv. Michele Cianci – non solo per onorare il patto di servizi con la cittadinanza per una vera passione di tutta l’azienda. Consideriamo l’occasione di questo bellissimo evento come una delle più cristalline per la nostra bella Barletta».

Sono attese circa 60mila persone in totale per entrambi i giorni. Sold out la tappa del sabato. Già tutto predisposto per quanto riguarda i parcheggi e il servizio navetta. Il vantaggio per l’indotto economico cittadino è evidente già da questi numeri.

«Certo si tratterà di un tifone che si abbatterà sulla nostra routine – conferma Cianci – ma la città ha bisogno di “testare le sue resistenze”. Abbiamo un potenziale turistico incredibile: noi ce l’abbiamo messa tutta soprattutto con l’ausilio del nostro settore Global e il grande impegno dell’ing. Gianluca Scassano che si è prodigato per assicurare il corretto funzionamento della macchina organizzativa. Tutte queste attività sono pietra angolare del complesso equilibrio tra le forze in campo. Un suggerimento a tutti gli ospiti, invito a percorrere a piedi la strada che dal parcheggio congiunge all’evento. Poco più di un chilometro ma su un lungomare bellissimo, vanto di Barletta. Meriterebbe uno sguardo e una passeggiata, tra le caratteristiche palme. Il resto lo chiedo ai nostri stupendi concittadini più giovani, non indugiate ad attività illegali, rispettate la vostra città e divertitevi a più non posso. Probabilmente siete lo specchio più genuino del mondo che verrà».

Si comincia sabato: l’apertura delle porte è prevista alle ore 13.30, l’orario ufficiale di inizio dello show live è alle 15.00. Esibizioni musicali, giochi, stand, food e beverage: il villaggio del Jova Beach Party si animerà fino a sera, con l’alternarsi di vari ospiti e numerose attività. Jovanotti salirà sul main stage verso le ore 20.30.