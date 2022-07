Jova Beach Barletta si conferma un successo: sul palco Giuliano Sangiorgi, Checco Zalone e Gianni Morandi

Il Jova Beach Party a Barletta si conferma un successo: nonostante l’evento ancora in corso in tantissimi, così come anticipato, hanno partecipato al primo dei due appuntamenti dell’evento clou dell’estate barlettana.

Il grande show, iniziato alle 15 di questo pomeriggio, ha raggiunto il suo apice in queste ore serali, con la salita sul palco di Checco Zalone, Giuliano Sangiorgi e Gianni Morandi. Il pubblico, già alle stelle per il grande show messo in atto da Lorenzo Cherubini, ha risposto con ancora più entusiasmo all’arrivo degli ospiti.

La prima serata dell’evento si sta confermando un successo, domani andrà in scena il secondo e ultimo appuntamento.