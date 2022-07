«Se non vi sta bene cambiate ospedale». Così al Pronto Soccorso rassicurano pazienti e parenti

«Se non vi sta bene cambiate ospedale». Questa la sintesi di una disastrosa organizzazione del Pronto Soccorso di Barletta, più e più volte segnalata dai nostri lettori.

Sono innumerevole le storie di pazienti che ogni giorno si recano al pronto soccorso del “Dimiccoli” di Barletta restandone sempre più delusi: un luogo che dovrebbe essere considerato di salvezza si tramuta più spesso del dovuto in una lotta alla sopravvivenza. Scene surreali si susseguono di ora in ora: pazienti lasciati su sedie a rotelle nel corridoio del reparto di primo soccorso è solo la punta dell’iceberg.

Poca umanità e poca empatia con i pazienti vengono denunciate da più di una persona, tanto che il personale addetto alla sicurezza confessa che risse verbali e interventi delle forze dell’ordine sono all’ordine del giorno.

Pubblichiamo integralmente la denuncia di una lettrice.

«Ho chiamato il 118 per mia madre 80enne e disabile alle 9 del mattino. Non appena arrivate al pronto soccorso, dopo l’esito del tampone negativo di mia mamma, il personale sanitario mi ha detto che non avrei potuto farle compagnia durante le visite mediche e mi ha rassicurata che mi avrebbero chiamata per aggiornarmi. Ritenendo prezioso il lavoro di tutto lo staff medico sono stata ben attenta a non disturbare prima delle 15 del pomeriggio, quando le poche notizie sulla situazione di salute di mia madre le ho sapute proprio da quest’ultima, non molto lucida a causa dei suoi malanni e della sua età. Mi sono quindi gentilmente affacciata all’accettazione del pronto soccorso chiedendo di poter avere informazioni ufficiali circa il suo stato di salute. Un’infermiera poco empatica e per nulla disponibile ha iniziato ad aggredirmi verbalmente dicendo che mi avrebbero chiamata non appena possibile e che la mia presenza lì fosse inutile. Le ho fatto presente di non avere nessuna informazione dalle 9 del mattino, e la sua risposta è stata semplicemente: “Se non vi sta bene cambiate ospedale”. Ho cercato di mantenere la calma, soprattutto perché in quei pochi minuti nei quali sono stata all’interno del pronto soccorso mi sono trovata davanti a uno scenario desolante: un paziente che urlava dal dolori (e con visibili escoriazioni su varie parti del corpo) che chiedeva di essere visitato visitato, anziani moribondi su sedie a rotelle, ecc ecc…

Ho atteso ancora e dopo altre 3 ore di agonia sono stata chiamata dalla dottoressa di turno che pare abbia dato lezioni di gentilezza e umanità alla sua collega infermiera dell’accettazione: finalmente, dopo 9 ore in pronto soccorso, mi hanno informata che avrebbero ricoverato mia madre in un reparto dove per fortuna l’umanità e il rispetto per il dolore altrui è ancora presente. Sono rimasta profondamente delusa dall’atteggiamento per nulla etico dei medici. Capisco tutto: il caldo, i turni, il personale sotto organico, ma loro dovrebbero capire noi: siamo dei parenti spaventati che vorrebbero solo avere delle informazioni».