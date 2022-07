Jova Beach Party, buona la prima. Oggi si replica

Grande risposta dal pubblico barlettano e non per la prima delle due tappe in Puglia del Jova Beach Party. Già dalle prime ore dell’alba di ieri in circa 30mila si sono riversati sulla litoranea di Ponente di Barletta per assistere al grande show messo in spiaggia da Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.

L’organizzazione minuziosa da parte della Trident Music e del Comune ha permesso che a fine concerto si limitassero i disagi: in tantissimi sui social si stanno complimentando per la grande macchina organizzativa messa in campo.

Per un resoconto completo bisognerà attendere l’ultimo e il secondo appuntamento con il grande evento, che andrà in scena a partire dalle 15 di questo pomeriggio.

Ancora dubbi sui super ospiti di questa sera: l’augurio di molti è che si replichi con Giuliano Sangiorgi, Checco Zalone e Gianni Morandi.