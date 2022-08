Consigliere Gorgoglione dona un defibrillatore all’associazione “Magicabula”

“Un gesto nobile e che ci da la forza di andare avanti con amore e passione”. Così l’Associazione “Magicabula” di Barletta dopo l’inaspettato dono di un defibrillatore da parte di Gianluca Gorgoglione, imprenditore e consigliere comunale della città di Barletta sensibile alle tematiche sociali.

“Ringraziamo Gianluca per la sensibilità mostrata. Si tratta di uno strumento di vitale importanza, considerato il gran numero di bimbi e di ragazzi che frequentano la nostra associazione”.

“Questo strumento – commentano da “Magicabula” – ci consegna maggiore serenità in quelle che sono le nostre frenetiche attività quotidiane, ludiche e sportive e ci consente di avere una gestione più sicura delle stesse”.

“La sicurezza di tutti noi oggi non può prescindere dalla presenza in ogni luogo del defibrillatore – spiega Gorgoglione. Un apparecchio d’intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco e che può risultare assai efficace in momenti parecchio concitati. Non c’è emozione più bella che vedere il sorriso di tanti bambini ai quali si trasmettono messaggi sani per il loro percorso futuro, inculcando in loro la cultura della beneficenza”.

“Siamo particolarmente felici – concludono dall’Associazione “Magicabula” – perché oggi il nostro cuore batte ancora più forte”.