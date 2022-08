Sindaco Cannito sul Jova Beach Party: «Grande vittoria di tutti»

«Non è stato facile riprendere tutto da dove ci eravamo lasciati. Ringrazio tutti coloro i quali hanno lavorato alla riproposizione, in duplice data, di un evento che ha scritto nuove pagine di storia di Barletta e che resterà per sempre scolpito nei nostri occhi». Questo il commento sulla due giorni di Lorenzo Cherubini nella città della Disfida.

Ringrazio i miei assessori, in particolare, l’assessore ai Grandi Eventi, Oronzo Cilli e tutti i consiglieri comunali per il tempo sottratto su altre questioni importanti della nostra città. Ringrazio le attività ricettive, hotel e B&B, ristoranti, pizzerie, bar di Barletta per aver lavorato al meglio per i nostri ospiti. Ringrazio gli oltre 60mila, di tutte le età, accorsi nella nostra città. Ringrazio tutti i cittadini di Barletta per il grande calore e affetto, per aver accolto al meglio fiumi di persone che hanno invaso la nostra città. Il ringraziamento più importante però va all’incessante macchina del volontariato che ha lavorato gratuitamente e senza soste al Jova. Sono stato uno di voi e capisco bene cosa significa».