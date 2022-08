Assalto a portavalori sulla SS16 a Trinitapoli: un ferito

Tentata rapina a un portavalori questa mattina all’altezza di Trinitapoli: a renderlo noto l’Anas, che ha comunicato la temporanea chiusura al traffico in entrambe le direzioni lungo la strada statale 16 Adriatica al km 736,300.

Sulla carreggiata in direzione Foggia è stato incendiato un veicolo su una piazzola di sosta. Il colpo, non andato a segno, ha però procurato un ferito, ora trasportato in ospedale.

«Obbligo di uscita – hanno comunicato dall’Anas – al km 738, 300 svincolo Canne della Battaglia. Sulla carreggiata direzione Bari. Sulla carreggiata direzione Bari, mezzo pesante incendiato al km 736,300 con incidentata anche una vettura e un ferito trasportato in ospedale, ed obbligo di uscita al km 736,100 svincolo Trinitapoli/ Margherita di Savoia».

Sul luogo le forze dell’ordine che stanno ora indagando sull’accaduto: a far fallire l’assalto la probabile fuga del conducente.