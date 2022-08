Nuova avventura con il Fasano per il barlettano Francesco Divittorio

Invece, nel club neroazzurro stellato ha militato per due anni nell’Under 17, ultimo dei due anni da capitano, per poi passare in Primavera 3 nazionale, mantenendo sempre la fascia da capitano. L’ultima stagione a Bisceglie (la sua prima in Serie D), proprio con mister Tisci, non è stata del tutto fortunata per il giovane difensore. Per via di un infortunio, Divittorio ha raccolto solo 6 presenze riuscendo comunque a totalizzare un assist.