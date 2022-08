Potenziamento servizi di vigilanza, 5 finanzieri allievi marescialli al comando provinciale

Per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva sono stati assegnati cinque frequentatori del 92° Corso “Allievi Marescialli” che si svolge presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L’Aquila che, per le prossime settimane, opereranno al fianco delle Fiamme Gialle dei Reparti del Comando Provinciale di Barletta per rinforzare il presidio di legalità e di sicurezza assicurato nel territorio, con particolare attenzione per le località ove si registra una maggiore affluenza turistica.

I rinforzi, destinati alle sedi di Barletta e Margherita di Savoia, saranno impiegati quotidianamente, in affiancamento agli altri militari già impegnati nel contrasto all’abusivismo commerciale, al commercio di prodotti contraffatti e ad ogni altra forma di traffici illeciti, oltre a contribuire alle attività di mantenimento della sicurezza pubblica.

Gli allievi marescialli sono stati ricevuti dal Colonnello Mercurino Mattiace, Comandante Provinciale, che ha formulato i migliori auguri per l’esperienza operativa che andranno ad affrontare.