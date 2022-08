Successi barlettani nello sport. Le congratulazioni dell’Assessore Crescente

“Esprimo le mie più vive congratulazioni ai nostri giovani atleti che tanto lustro stanno dando alla Città sulla scia di grandi campioni del passato come Pietro Mennea e ancor prima Cosimo Puttilli. L’impegno di questa Amministrazione sarà costantemente quello di sostenere ogni iniziativa capace di far crescere i nostri ragazzi e di supportarli nella attività sportiva a tutti i livelli e per tutte le discipline”.

Con queste parole l’Assessore allo sport Maria Antonietta Crescente ha commentato la serie di successi raccolti negli ultimi giorni da ragazzi barlettani impegnati in diverse discipline.

In particolare c’è da registrare il primato del Gruppo Sportivo AVIS Barletta ASD giunto nella serie A Oro, la massima serie in atletica leggera. E’ la prima volta che un team pugliese ha conquistato questo ambito traguardo. Il primo appuntamento di rilievo è previsto per il 17-18 settembre quando a Brescia gli atleti barlettani si contenderanno con altre 12 squadre lo scudetto tricolore. Due atleti Avis, inoltre, sono stati convocati nella Nazionale Assoluta per i prossimi campionati europei di Monaco. Si tratta di Jose Bencosme de Leon (400 metri ad ostacoli) e Lapo Bianciardi (staffetta 4 X 400).

Un altro atleta che è riuscito a mettersi in mostra è il pugile barlettano Daniele Lionetti che ha conquistato la categoria pesi massimi Elite. In un recente incontro tenutosi a San Paolo Civitate il giovane atleta della palestra New Dragon di Barletta, allenato dal Team Vaccariello-Martinez ha sconfitto l’avversario in appena 50 secondi di combattimento.