Tagli alla sanità, Damiani: “Gravissimi i disservizi di questa scellerata scelta”

“I comuni interni della nostra provincia, su tutti Spinazzola, sprofondano sempre più nel baratro dei gravissimi disservizi generati dalla scellerata politica sanitaria della Regione Puglia” .

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani a commento delle ultime notizie sui tagli alla Sanità in Puglia, in particolare nell’ambito dell’emergenza urgenza. “Veniamo a sapere che, a breve, la postazione fissa medicalizzata di Canosa di Puglia potrebbe essere soppressa, mentre è certo che l’unica ambulanza Mike presente a Spinazzola sarà declassata ad auto medica.

Questo significa relegare le esigenze primarie di assistenza sanitaria dei cittadini all’ultimo posto, mettendo a rischio vite umane, considerando che il primo pronto soccorso raggiungibile da Spinazzola sarebbe quello di Andria, cioè a 50 chilometri” prosegue il parlamentare.

“La comunità spinazzolese non può pagare questo ulteriore prezzo, già penalizzata come è da una viabilità carente di collegamenti o dissestata. Da sempre Forza Italia ha dato battaglia su questi temi, in ogni sede, regionale e nazionale, e anche oggi raccolgo e condivido la ferma protesta del consigliere Lino Di Noia e degli amici di Forza Italia Spinazzola perché in gioco ci sono i diritti fondamentali dei cittadini che vengono ripetutamente violati da una politica regionale sorda e cieca, evidentemente distratta in questi anni da altri interessi che nulla hanno a che fare col bene comune” conclude il senatore Damiani.