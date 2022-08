Sen. Ruggiero Quarto: «Non mi mi sono autocandidato per le parlamentarie»

Sono grato al Movimento 5 Stelle per avermi indicato nelle scorse elezioni per il collegio uninominale Puglia 3, laddove sono stato eletto.

Per l’abbondante attività parlamentare seminata, non sarebbe stato possibile raccogliere tutti i frutti in una singola legislatura. Ciò renderebbe utile la continuazione del lavoro parlamentare. Ma, per indifferibili motivi personali, ho deciso di terminare il mio impegno elettivo e quindi non mi sono autocandidato per le parlamentarie.