Maria Santissima Assunta in Cielo, i festeggiamenti di Barletta

Di seguito il programma, reso noto da una comunicazione firmata da don Francesco Fruscio, Arciprete, e dott. Francesco Grippo, Presidente del Comitato Feste Patronali, dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Assunta in Cielo che raggiungeranno il culmine lunedì 15 agosto 2022.

«È una delle feste mariane più importanti e significative – dichiara don Francesco Fruscio – in quanto Maria, tutta piena della grazia di Dio, facente parte del consesso umano, afferma la dignità di ogni uomo e donna, nonostante la nostra capacità di peccato e l’esperienza della fragilità; e fa intravedere la dimensione che ci attende, e per la quale dobbiamo vivere, dell’eternità in Dio. L’assunzione di Maria trova significatività e senso all’interno della grande e fondamentale verità del Cristianesimo, cioè della Risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo».

Info: https://www.barlettacivitasmariae.it/

Triduo di preparazione – Basilica Santa Maria Maggiore

venerdì 12 e sabato 13 AGOSTO

ore 9:00 Santa Messa

ore 18:30 Recita del rosario e canto delle litanie lauretane

ore 19:00 Santa Messa

domenica 14 AGOSTO

ore 11:30 Santa Messa Capitolare

ore 17:30 Visita ai tradizionali “altarini dell’Assunta” approntati dalle famiglie residenti nel “quartiere di Santa Maria”

ore 18:30 Recita del rosario e canto delle litanie lauretane

ore 19:00 Santa Messa

ore 21:00 Concerto-meditazione mariano a cura dell’Apulia Sinfonietta Orchestra e del coro Harmonia Cordis diretti dal M° Pasquale Somma

Veglie di preghiera in onore della Madonna Assunta in Cielo:

ore 19:00 Santa Maria della Vittoria • ore 20:00 San Benedetto – Sant’Agostino – Spirito Santo – Sacra Famiglia – Santa Maria degli Angeli – Santo Sepolcro – San Giacomo Maggiore • ore 20:30 Cuore Immacolato di Maria – Santa Lucia – Immacolata (monaci) – San Filippo – SS. Trinità – San Nicola – Buon Pastore – SS. Crocifisso • ore 21:00 San Paolo – San Giovanni Apostolo – Santuario dello Sterpeto

lunedì 15 AGOSTO Solennità dell’Assunta

ore 9:00 Santa Messa

ore 11:30 Santa Messa nel giorno della Solennità dell’Assunta

ore 19:30 Solenne Pontificale, presieduto da S.Em. il Sig. Cardinale Francesco Monterisi, con la partecipazione del Capitolo Cattedrale, del Clero diocesano e religioso, dei Terz’Ordini, delle Arciconfraternite e delle Confraternite. Intervengono il Sig. Sindaco dott. Cosimo Cannito, le Autorità civili e militari e il Comitato Feste Patronali

ore 20:30 Solenne processione, presieduta da S.Em. il Sig. Cardinale Francesco Monterisi, con la partecipazione del Capitolo Cattedrale, del Clero diocesano e religioso, dei Terz’Ordini, delle Arciconfraternite e delle Confraternite. Intervengono il Sig. Sindaco dott. Cosimo Cannito, le Autorità civili e militari e il Comitato Feste Patronali

itinerario: piazza Duomo, piazza Castello, via Carlo V d’Asburgo, corso Cavour, corso Garibaldi, via Baccarini, piazza Aldo Moro, via Consalvo da Cordova, corso Vittorio Emanuele, corso Garibaldi, via Duomo, Cattedrale

Come segno esterno di partecipazione, lungo il tragitto della processione, si invitano i fedeli a illuminare e addobbare i balconi, in modo particolare i residenti del quartiere di Santa Maria

ore 22:00 Retro Cattedrale – Spettacolo musicale “RIFF 002” e “Luna Nova Band”

martedì 16 AGOSTO Memoria liturgica di San Rocco

ore 19:00 Santa Messa in onore del Santo a cui seguirà un breve omaggio di devozione