Perito Dargenio: «Scommegna dia esemplare concretezza sull’informare i cittadini»

«In data 12/07/2022 la dott.ssa Santa Scommegna in occasione del suo ingresso in Consiglio Comunale rilascia una succosa ed intelligente dichiarazione a tutta la stampa cittadina telematica e non». A scrivere il perito agrario Giuseppe Dargenio.

«Mi piace – continua – prendere a prestito alcune sue significative parole e le riporto testuali: ”…. Qualsiasi atto venga compiuto deve esser reso noto i cittadini hanno diritto di sapere e di comprendere al meglio gli impegni organizzativi e finanziari…….”. Sommessamente spero che l’intento di comprendere al meglio gli impegni organizzativi e finanziari non si voglia limitare ad uno specifico e singolo aspetto della Pubblica Amministrazione e che tale sua espressione di intenti sia anche relativamente e leggermente non di molto retroattiva. Spero che tale sua enunciazione investa, quindi, anche l’azione dei singoli amministratori e vari politici specie della sua parte».

«Siccome Lei dice che tutti i cittadini devono essere messi al corrente, entrando nelle SPECIFICITA’ ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE, allora il sottoscritto essendo un cittadino Le suggerirebbe di fare (a nome di cittadini) al Cons. Regionale Ruggiero Mennea, la cui notoria azione politica è incisiva e costante sul territorio, la seguente domanda: “……. Quali sono e dove sono, dall’Ottobre 2020 ad oggi, le migliorie visibili e le opere che avrebbero comportato la spesa di ben € 750.000,00 nel sito archeologico di Canne della Battaglia a seguito del succitato finanziamento ministeriale stanziato in quell’anno?».

«Non sarò difficile rendicontare pubblicamente i principali capitoli di spesa (magari una cinquantina di righe) da sottoporre alla stampa e cosi dare esemplare concretezza alla severa enunciazione della dott.ssa Scommegna in quanto al diritto dei cittadini ad essere informati sugli IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI».

«Preciso – conclude – che nel 2020 il Consigliere Mennea annunciò tale non esiguo finanziamento già citato e che le sue molte generiche dichiarazioni le troviamo, ad esempio, su GOOGLE digitando: “Barletta, maxi finanziamento da 750.000,00 euro per rilanciare Canne della Battaglia” oppure su BING digitando: “Barletta, 750.000,00 euro per Canne della Battaglia”».