Jova Beach Party 2022, tutte le info utili su parcheggi e viabilità

Mancano ormai pochi giorni al JOVA BEACH PARTY 2022 che, come è noto, si svolgerà sulla litoranea di Ponente il 30 e 31 luglio prossimi. Il Dirigente del Settore Servizi di vigilanza – Ufficio Traffico, Col.Savino Filannino, ha firmato una nuova Ordinanza finalizzata alla regolamentazione della circolazione viaria al fine di consentire la realizzazione delle corsie riservate ai mezzi di soccorso e pronto intervento nonché delle aree di accoglimento del pubblico.

Pertanto, dalle ore 06.00 di giovedì 28 luglio fino alle ore 24,00 di lunedì 1° agosto è istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati della carreggiata della litoranea di Ponente, nel tratto compreso tra il Lido Mennea e la rotatoria posta all’intersezione tra il Lungomare Mennea, via Violante e via Dicuonzo. Il divieto di transito sulle stesse strade parte da venerdì 29 luglio.

Dalle 6.00 di venerdì 29 fino al 1° agosto è istituito il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito su ambo i lati della carreggiata della Controstrada della litoranea di Ponente, nel tratto compreso tra il Lido Mennea e la rotatoria posta all’intersezione tra il Lungomare M, via Violante e via Dicuonzo e nell’area di parcheggio posta fuori della careggiata che si trova sulla litoranea a confine tra via Violante e la rotatoria posta all’intersezione di via Dicuonzo.

Le disposizioni riguardano anche la Litoranea di Levante.

Sempre dalle 6.00 del 28 luglio fino alle 24.00 del 1° agosto è previsto il divieto di sosta con rimozione nell’area sterrata posta sul lato civici pari in via Regina Elena.

Dal 29, invece, partono i divieti di sosta in :

-via Regina Elena (lato civici pari) nel tratto compreso tra via Misericordia e vicinale Misericordia;

-nei pressi dell’impianto di sollevamento dell’AQP in via Violante; -nella strada denominata via Mura del Carmine all’intersezione con Via Paraticchio;

-nella strada denominata via Prascina (lati civici pari).