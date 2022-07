Damato su dimissione Gianfrancesco: «Forse è solo l’inciampo di un avvio frettoloso, forse è qualcosa di più»

“Forse è solo l’inciampo di un avvio frettoloso, forse è qualcosa di più: lo vedremo quando si andranno a delineare le scelte dell’Amministrazione. La cosa certa è che il primo vagito di questa Giunta Cannito, con le dimissioni di un Assessore, non appare un auspicio particolarmente roseo. La Città è in attesa di governo e il treno deve partire. Noi faremo in Consiglio Comunale il nostro dovere, ma occorre che non si perda più tempo, perché la Città non può più aspettare e le ambiguità non possono essere accettate”. Così il consigliere Antonello Damato sul subentro della Crescente.

