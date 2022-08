Jova Beach Party, ieri sul palco Biagio Antonacci e Gianni Morandi

Barletta saluta il Jova Beach Party: si è tenuto ieri il secondo e ultimo appuntamento con la grande festa di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.

Confermate le voci sul super ospite Biagio Antonacci, che ha intonato alcuni dei suoi successi come “Liberatemi” e “Sognami”. Sul palco anche Gianni Morandi, già ospite durante la prima serata. I due artisti, un tempo genero e suocero, in compagnia di Jovanotti hanno fatto divertire il pubblico barlettano con vecchie hit del cantante romagnolo, come l’intramontabile “Fatti mandare dalla mamma”.

Un Jovanotti visibilmente commosso ha salutato i 30 spettatori giunti da ogni parte d’Italia per lui: l’augurio di moltissimi è che questa ricorrenza possa diventare un appuntamento fisso dell’estate barlettana. I numeri e l’ottima organizzazione di quest’anno, dopotutto, promettono bene.