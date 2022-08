Si masturba sul volo Olbia-Roma: si tratta di un 34enne di Barletta

Sembrava un volo come un altro quello dello scorso 31 luglio, ma si è trasformato ben presto in un incubo per passeggeri e personale di bordo. A causare scompiglio un 34enne di Barletta che, non appena seduto sul volo della Wizz Air in partenza da Olbia per Roma Ciampino, ha iniziato a masturbarsi.

Ad accorgersi del gesto gli altri viaggiatori, che, increduli, hanno chiamato gli assistenti di volo e il comandante che hanno subito provveduto a far portare via il giovane dalla polizia di frontiera.

Come riportato dal quotidiano sardo Lanuovasardegna, però, il reato di atti osceni in luogo pubblico è stato depenalizzato e il 34enne barlettano dovrà pagare una sanzione amministrativa di 10mila euro se salda subito, di 30mila superati i 60 giorni.

L’esibizionista, come riferito da altri passeggeri, indossava una camicia in lino a righine e dei pantaloni beige chiaro e, non appena sedutosi tra le prime file dell’aereo, al posto 15C, si è infilato la mano nei pantaloni e ha cominciato a masturbarsi.

Non appena denunciato da due ventenni seduti al suo fianco, l’uomo ha soltanto coperto le sue parti intime con un libro senza accennare a fermarsi. A questo punto gli altri passeggeri (in aereo erano presenti molti bambini) hanno iniziato a insultarlo pesantemente. Solo con l’arrivo degli uomini della polizia di frontiera guidati da Christian Puddu, l’esibizionista, impassibile, si è alzato senza proferire una parola.

Gli agenti, dopo averlo allontanato dall’aereo, gli hanno controllato i documenti: il 34enne ha continuato a restare in silenzio. Sebbene il reato sia stato sostituito con una sanzione amministrativa, non è da escludersi che possa essere denunciato per interruzione di pubblico servizio in quanto l’aereo a causa sua è decollato un’ora e mezzo dopo l’orario previsto.

La conferma del folle gesto è arrivata pure dal comandante dell’aereo, che ha consegnato un report dettagliato su quanto accaduto e stabilito che a causa della “condotta inappropriata”, il giovane pugliese non potrà più volare con la sua compagnia.