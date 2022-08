Damiani su Sportello Unico Digitale: «Vera e propria rivoluzione»

Una importantissima novità per le imprese viene annunciata dal senatore Dario Damiani: nell’area della Zes Adriatica interregionale Puglia – Molise verrà attivato a partire dal 5 settembre lo Sportello Unico Digitale. «Una vera e propria rivoluzione, un’opportunità straordinaria per le imprese del nostro territorio» commenta il senatore di Forza Italia.

«Finalmente con un’unica autorizzazione da parte del Commissario straordinario della Zes, che assorbe tutte le precedenti, gli imprenditori potranno realizzare i propri progetti di investimento. Ci sarà quindi un unico interlocutore per le imprese, che sostituirà gli attuali “pellegrinaggi” di ufficio in ufficio”. Inoltre, evidenzia il senatore Damiani, «le imprese potranno usufruire delle agevolazioni fiscali dal 25 al 45%, della riduzione del 50% dell’Ires, della riduzione degli oneri comunali e del ” pacchetto Zes” in via di definizione. La burocrazia “amica delle imprese” prende forma e sta per diventare realtà nel nostro territorio», conclude il parlamentare barlettano.