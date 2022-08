Grande successo per “Musica in periferia”

Strepitoso successo di pubblico per Musica in Periferia, rassegna organizzata da Soundiff – Diffrazioni Sonore di Barletta, giunta alla 9° edizione, che fa rivivere le periferie attraverso la musica di qualità, con il coinvolgimento di giovani artisti under35.

A fare da sfondo al secondo dei quattro appuntamenti musicali previsti, che hanno registrato il tutto esaurito sin da subito, è stato il Giardino del Laboratorio Urbano GOS, allestito per l’occasione in modo classico, raffinato e informale in collaborazione con l’event designer Bruno Palmitessa e Kabuki Agency. ll 9 agosto infatti si è tenuto uno spettacolo incredibile, in una cornice più che suggestiva, che ha visto lo Swing & Sing Concert animare non solo il copioso pubblico, ma tutta la periferia.

Una platea in visibilio che, a ritmo di musica, ha accennato passi di danza, mentre le note della tastiera di Gaetano Pistillo, il contrabbasso di Alessio Campanozzi, la batteria di Andrea De Santis, il sensuale ritmo di Federica Maggellino e l’energica voce del crooner Umberto Giarletti con le sue ironiche battute, hanno coinvolto il numerosissimo pubblico presente, con diverse sonorità, per un incantevole viaggio tra i brani di Frank Sinatra e Norah Jones, con brani immortali e dalla melodia affascinante, senza tralasciare il repertorio swing italiano, che ha visto la coppia di cantanti (uniti anche nella vita), muovere passi a ritmo di Quando Quando. Uno spettacolo concerto in perfetto stile Swing, che l’affiatato gruppo di artisti ha regalato alla città per un concerto dal tocco inimitabile e raffinato, capace di fondere musica e show insieme, all’insegna del divertimento. Il tutto suggellato da grandi applausi finali e da ben due bis.

Il prossimo appuntamento in programma è previsto per mercoledì 24 agosto con ‘Yesterday – The Beatles Music Story’, un concerto tutto dedicato ai Beatles: un revival show dei pezzi iconici della band di Liverpool, pilastro immortale della storia della musica, interpretati dalla voce inconfondibile di Umberto Giarletti, accompagnato ancora una volta dall’Ensemble Soundiff e dalla voce delicata di Federica Maggellino.