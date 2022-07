Ruggiero Grimaldi e Santa Scommegna eletti vice presidenti del consiglio comunale

Con 19 voti per Ruggiero Grimaldi, 1 scheda nulla e 12 voti per Santa Scommegna sono stati decisi i due vice presidenti del consiglio comunale. «Auguri a tutti – ha commentato il presidente Marcello Lanotte – nella convinzione che questo ufficio di presidenza collabori proficuamente per l’interesse generale e della città di Barletta».

In merito alla candidatura della dottoressa Scommegna, Antonello Damato si è mostrato «Soddisfatto della scelta perché questo va in linea con il tracciato che stiamo dando in questo consiglio comunale: un presidente esperto e una vice che ha avuto numerose esperienze in amministrazione comunale».

D’accordo con la proposta anche l’ex candidato sindaco Carmine Doronzo. «Come ho già annunciato prima avremmo votato un vicepresidente proposto dall’opposizione. So che la consigliera Scommegna è interessata particolarmente a svolgere il ruolo di vice presidente e noi la voteremo».

Immancabili i ringraziamenti dei due vice presidenti. «Ci tengo a ringraziare – ha dichiarato – Ruggiero Grimaldi – i consiglieri che hanno espresso la loro fiducia nei miei confronti per un incarico che mi inorgoglisce. Auguri a tutti noi e buon lavoro».

«Grazie ai consiglieri comunali – ha aggiunto Santa Scommegna – che hanno espresso il consenso sul mio nominativo. Buon lavoro a tutti noi. In questa città ci sono questioni pesanti da affrontare ed è auspicabile che ci sia collaborazione. La nostra opposizione sarà seria e non ci sarà mai lo scontro. L’atteggiamento della minoranza di oggi penso sia l’esempio di come sia importante lavorare seriamente». L’ex candidata a sindaco è intervenuta anche sulla questione Jova Beach: «Chiedo massima trasparenza. È importante che tutta venga svolto bene».